Экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск

Экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, подозреваемый по делу о взятках бывшему руководству Коми, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу двух других фигурантов дела.

Сыктывкарский суд в среду арестовал на два месяца совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, задержанного в Москве. Ольховик останется под арестом до 5 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме. Позже в среду Сыктывкарский суд должен избрать меру пресечения в отношении главы энергохолдинга «Т плюс» Бориса Вайнзихера.