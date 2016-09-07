Apple представила iPhone 7

Apple на презентации в Сан-Франциско представила водонепроницаемый смартфон iPhone 7. Новинка будет выпускаться в двух вариантах - iPhone 7 с диагональю экрана 4,7 дюйма и iPhone 7 Plus с 5,5-дюймовым дисплеем. Производитель обещает пять цветов корпуса: черный, розовый, золотой, серебряный и «новый черный цвет». Камера в смартфоне будет со стабилизатором.

В Apple решили отказаться от стандартного разъема для наушников, его соединят с портом для зарядки.

Phone 7 в базовой конфигурации с памятью 32 Гб будет стоить $649, iPhone 7 Plus - на $100 дороже. Всего у iPhone 7 и iPhone 7 Plus три варианта памяти: 32 Gb, 128 Gb, 256 Gb.

В России iPhone 7 и iPhone 7 Plus поступят в продажу 23 сентября и будут стоить от 56 990 руб. Беспроводные наушники Apple AirPods с зарядным чехлом начнут продавать в октябре за 12 990 руб.