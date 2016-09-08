Австралийские авиалинии запретили пользоваться на борту Samsung Galaxy Note 7

Три австралийские авиакомпании запретили пассажирам пользоваться Samsung Galaxy Note 7 на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компаний. Ранее компания Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке.

Австралийская Qantas и ее бюджетные «дочки» Jetstar и Virgin Australia пояснили, что такое решение (запретить использование телефона) было принято в качестве меры предосторожности. В сообщении компании объясняется, что проносить телефон на борт можно, однако пользоваться или заряжать смартфон запрещено.