Apple Pay заработает в России этой осенью – СМИ

Сервис бесконтактных мобильных платежей Apple Pay скоро заработает в трех странах: Японии, Новой Зеландии и России, сообщил ресурс TechCrunch. В Японии запуск совпадет с выпуском iOS 10 13 сентября, в России он отнесен на «эту осень».

Суть технологии Apple Pay состоит в том, что на устройстве Apple создается защищенная виртуальная копия кредитной карты клиента, а покупки, в том числе на сайтах, можно подтверждать с помощью отпечатка пальца TouchID на устройстве. При этом у вендора не возникает необходимости хранить личные данные покупателя. Гаджет взаимодействует с платежным терминалом с помощью технологии ближней бесконтактной связи (NFC), что ускоряет процесс оплаты.