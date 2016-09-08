«Газпром экспорт» запретил сотрудникам ловить покемонов на работе

Управление корпоративной защиты «Газпром экспорта» запретило сотрудникам компании играть на личных и служебных телефонах в Pokemon Go на территории и в помещениях офисов в Петербурге и в Москве. Запрет также касается и других приложений, использующих технологию дополненной реальности, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Служба безопасности объясняет запрет тем, что в офисах «Газпром экспорта» запрещено без согласования проводить фото-, видео- и киносъемку. По их мнению, некоторые приложения с доступом к камере мобильного устройства могут осуществлять съемку без ведома владельца гаджета.

Приложение Pokemon Go «в фоновом режиме передает на серверы разработчика (американской Niantic Inc.) и его партнеров все данные, полученные с камеры, микрофона, GPS-трекера и других датчиков мобильного телефона, считают в компании.