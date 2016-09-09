Операторов связи обяжут перейти на российское оборудование – «Коммерсантъ»

К 2020 г. сети российских операторов связи и центры обработки данных должны на 85% состоять из «телекоммуникационного оборудования российского происхождения», следует из «дорожной карты» по импортозамещению соответствующего оборудования в России на 2016-2020 гг., на которую ссылается «Коммерсантъ». На применение импортного софта в некоторых сферах предлагается наложить запрет. Речь идет о «накоплении статистических данных, проверке, анализе и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому (DPI)» или оказании услуг госструктурам.

К 2020 г. в России должно появиться 12 000 техники со статусом «телекоммуникационного оборудования российского происхождения», следует из документа. Объем его экспорта планируется увеличить с $6 млрд до $11 млрд. Добиться этого авторы программы предлагают за счет снижения в 2017 г. на 50% НДС, налога на прибыль и социальных платежей для российских производителей телекоммуникационного оборудования, а также пошлин на импортные комплектующие, которые необходимы для его производства. Пошлины на ввоз готового импортного телекоммуникационного оборудования планируется увеличить с нулевой ставки до 50%. повысить до 60% пошлины на ввоз всей импортной электроники, в том числе телекоммуникационного оборудования ранее президенту Владимиру Путину предлагал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

«Дорожная карта» разработана подгруппой «ИТ+Суверенитет» при администрации президента в рамках рабочей группы помощника президента Игоря Щеголева. Основное участие в ее разработке принимали производители российского оборудовании и кремлевские чиновники, в том числе референт управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Олег Терляков, отмечают собеседники издания.

Цель проекта – осуществление «государственного суверенитета в стратегически важной телекоммуникационной отрасли за счет создания благоприятных политических, экономических и технологических условий». Разработчиков беспокоит нынешняя зависимость от зарубежного оборудования и выдавливание с рынка российских производителей с помощью демпинга.

Российский рынок телекоммуникационного оборудования в 2014 году составил $3,5 млрд.