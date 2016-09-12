Telenor продает 142,5 млн ADS на акции Vimpelcom

Норвежский холдинг Telenor намерен продать 142,5 млн ADS телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. на рынке, говорится в сообщении Vimpelcom.

Пакет составляет 8,11% капитала Vimpelcom и 24,54% принадлежащей Telenor доли в голландской компании (580,578 млн акций).

Площадка, на которой планируется размещение, в сообщении не называется. Совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки назначены Morgan Stanley и JPMorgan. Citigroup и Credit Suisse также назначены совместными букраннерами.

Перед объявлением цены размещения Telenor также может разместить трехлетние бонды, конвертируемые в ADS Vimpelcom, на сумму до $1 млрд.

Премия при конвертации может составить до 35%.