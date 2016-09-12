На телеканал «Дождь» перешла команда из РБК

Бывший заместитель главного редактора холдинга РБК Владимир Моторин станет шеф-редактором сайта телеканала «Дождь», сообщил главный редактор «Дождя» Роман Баданин на своей странице в Facebook. «Владимир Моторин становится шеф-редактором сайта "Дождя" - у него огромное поле ответственности в диапазоне от подписки до новостей и соцсетей», - написал он.

Заместителями главного редактора на «Дожде» станут бывшие сотрудники РБК Надежда Иваницкая и Максим Гликин. К отделу специальных репортажей телеканала присоединятся Елизавета Сурначева, Полина Никольская, Наталия Телегина и Мария Жолобова, которые тоже раньше работали в РБК.

В мае 2016 г. было объявлено об уходе из РБК Баданина, шеф-редактора холдинга Елизаветы Осетинской и главного редактора газеты «РБК-дейли» Максима Солюса. Руководство РБК объяснило перестановки различием во взглядах на развитие холдинга у топ-менеджмента и руководителей медийных подразделений.