С 19 сентября Twitter смягчит ограничения на число знаков в сообщении – The Verge

С 19 сентября Twitter изменит методику подсчета количества символов в сообщении, сообщает The Verge со ссылкой на два информированных источника. Представитель компании от комментариев отказался.

Пока в одном сообщении в Twitter может быть не более 140 символов любого типа. Новшество будет в том, что при оценке количества символов не будут учитываться процитированные твиты и медиаконтент (изображения, гифки, видео, результаты опросов). Также в ответных репликах не будет считаться обращение к автору исходной реплики (@username) в начале твита. Источники The Verge говорят, что эти изменения расширят возможности блогеров при составлении твитов. Эти же самые изменения компания анонсировала в мае 2016 г., однако тогда не было указано, когда они вступят в силу.

Ранее Twitter рассматривал возможность значительно расширить допустимый объем твитов с нынешних 140 символов. Однако в январе гендиректор компании Джек Дорси заявил, что ограничение в 140 знаков сохранится и что сообщения в сервисе микроблогов останутся краткими.