ФАС отложила рассмотрение дела против Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отложила рассмотрение дела против компаний группы Apple по координации ценообразования на смартфоны iPhone, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

«Принято определение об отложении в связи с необходимостью изучения информации, представленной комиссии, и необходимостью получения дополнительных сведений в целях объективного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела», - сказал он.

Дата нового заседания комиссии будет назначена позже.