Дочерняя компания S7 займется космическими запусками с платформы «Морского старта»

Дочерняя структура S7 Group - «С7 космические транспортные системы» - станет оператором международного проекта «Морской старт», в рамках которого ракеты-носители «Зенит» запускают полезную нагрузку на орбиту с плавучей платформы в Тихом океане, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Покупателем и оператором проекта [«Морской старт»] станет компания «С7 космические транспортные системы», - заявил источник.

Согласно ЕГРЮЛ ООО «С7 космические транспортные системы» зарегистрировано с марта 2016 г. Приблизительно в это же время источник сообщил ТАСС о планах продажи «Морского старта».