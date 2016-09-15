Disney сократит еще 250 рабочих мест

Компания Walt Disney сократит 250 рабочих мест в подразделении потребительских продуктов и интерактивных медиа, сообщает Bloomberg. По его подсчетам, это около 5% штата подразделения. Первой о грядущих увольнениях сообщила The New York Times, затем это подтвердил представитель компании. Он связал сокращения со слабыми финансовыми показателями онлайн-игры Marvel Avengers. Bloomberg напоминает, что Disney начал переходить на использование сторонних производителей видеоигр и меньше делать собственных игр.

Примерно половина сокращений придется на офис в Бельвю (штат Вашингтон), где создаются игры для Facebook.

Ранее в 2016 г. Disney сократила около 300 рабочих мест в связи с ликвидацией отдела разработки Avalanche Software в Солт-Лейк-Сити.

Всего в компании на конец предыдущего финансового года работало 185 000 человек.