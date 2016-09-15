Роскомнадзор отверг деловое предложение Pornhub

Администрация порносайта Pornhub предложила Роскомнадзору премиум-аккаунт за отмену решения о блокировке ресурса в России. Об этом говорится в микроблоге Pornhub. Роскомнадзор также через Twitter ответил отказом. «Простите, мы не на рынке и демографией не торгуем», - говорится в сообщении российского ведомства.

14 сентября стало известно, что Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать доступ к Pornhub и Youporn в соответствии с решениями судов. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский предоставил TJ копию решения Бутурлиновского районного суда от 24 мая. В решении говорится, что прокурор, добивавшийся блокировки Pornhub, ссылался на «запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте».

Пользователь Twitter попросил у Роскомнадзора предоставить альтернативу закрывающимся ресурсам. На это Роскомнадзор ответил, что «в качестве альтернативы можно познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни».