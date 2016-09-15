Amazon откроет свой крупнейший ветропарк в 2017 году в Техасе

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в конце следующего года планирует открыть крупнейший для себя ветропарк мощностью 253 мегаватт.

Как сообщается в пресс-релизе компании, он будет расположен в округе Скарри штата Техас.

Более ста ветряных турбин смогут ежегодно вырабатывать 1 млн мегаватт/ч электроэнергии, такого объема достаточно для обеспечения электричеством почти 90 000 американских домохозяйств.

Строительством будет заниматься Lincoln Clean Energy, она же будет владеть и управлять ветропарком. При этом Amazon будет закупать 90% производимого электричества.

Ранее Amazon заявляла о намерении открыть ветропарки в штатах Индиана, Северная Каролина, Огайо и Виргиния, которые будут обеспечивать электричеством существующие и будущие облачные центры компании.

Пять проектов в совокупности будут генерировать свыше 2,6 млн мегаватт/ч электроэнергии ежегодно, отмечается в сообщении.

Рыночная стоимость Amazon за последний год увеличилась примерно на 46% по сравнению с ростом американского фондового индекса Standard & Poor's 500 на 8% за этот период.