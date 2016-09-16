«В контакте» восстановила аудиозаписи

К 4.00 мск пятницы был исправлен сбой в соцсети «В контакте», из-за которого ранее исчезли аудиозаписи пользователей. Как сообщает ТАСС, о проблемах стало известно в четверг вечером. Пользователи жаловались на недоступность музыки на персональных страницах, на то, что не отображаются видеоролики, на недоступность информации, кто из подписчиков сейчас находится онлайн. Сбой затронул все платформы, на которых представлена сеть, отмечает «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы соцсети Евгений Красников сообщал «Прайму», что администрация работает над решением проблемы.