Роскосмос отменил запланированный на 23 сентября пуск «Союз МС-02» по техническим причинам

Роскосмос отменил запланированный на 23 сентября пуск космического корабля «Союз МС-02» по техническим причинам, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что запуск «Союза МС-02» запланирован на 23 сентября в 21:17 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

Как отмечает ведомство, дата запуска космического корабля будет объявлена дополнительно.

Корабль новой модификации «Союз МС» создан в результате глубокой модернизации корабля «Союз ТМА». Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной готовности к срочному спуску экипажа на Землю.