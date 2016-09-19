Twitter ослабил лимит в 140 знаков на сообщение

Социальная сеть Twitter сообщила в понедельник о давно планировавшемся смягчении лимита в 140 знаков на сообщения. «Скажите больше своими 140 символами! Фотографии, видео, gif, знаки вопросов и кавычки больше не в счет», - говорится в сообщении сети микроблогов.

Пользователи стали часто жаловаться на неудобство вынужденных сокращений, в результате которых, в частности, медиафайлы «съедали» по 23 символа.

Ограничение на длину сообщения Twitter в 140 символов объясняется тем, что в момент создания сервиса - в 2006 г. - мобильные сети данных еще не получили широкого распространения, и длина твита (140 символов плюс 20 символов имени пользователя) была естественным образом привязана к максимальной длине SMS - 160 символов на латинице.