«Мегафон» выделяет Первую башенную компанию в отдельную структуру

Первая башенная компания (АО «ПБК») выделяется из состава «Мегафона» и станет самостоятельной до 2018 г., сообщил оператор связи. Акционеры утвердили создание ПБК с уставным капиталом 5 млн руб. Он будет сформирован из нераспределенной прибыли «Мегафона» прошлых лет. Гендиректором ПБК будет директор «Мегафона» по работе с операторами связи Александр Темерецкий, он будет совмещать эти должности.

Создание дочерней структуры позволит «Мегафону» повысить эффективность управления башенной инфраструктурой компании, считает исполнительный директор «Мегафона» Евгений Чермашенцев. Его слова приводятся в пресс-релизе. «На данном этапе компания будет развиваться как часть нашего бизнеса. При этом мы, конечно, рассматриваем разные форматы развития проекта. Сегодня мы нацелены в кратчайшие сроки пройти все необходимые юридические процедуры, подготовить активы к передаче в управление башенной компании», – добавил он.

«Мегафону» будет принадлежать 100% акций ПБК.

С момента госрегистрации ПБК «Мегафон» начнет передавать ей инфраструктурные активы и связанные с ними обязательства, в том числе «портфель из более чем 15 000 антенно-мачтовых сооружений, включая оборудование сигнального освещения мачт, ограждения, подъездные пути, дороги». Стоимость активов и обязательств, подлежащих передаче, не превысит 10% от балансовой стоимости активов «Мегафона» по состоянию на 30 июня и составит не больше 47,179 млрд руб.

Идею о создании башенной компании, которая займется управлением башнями «Мегафона», совет директоров компании утвердил в ноябре 2016 г. Предполагалось, что дочерняя структура сможет быстрее принимать решения, качество связи будет лучше, а сеть будет успешно развиваться.

В июле «Ведомости», ссылаясь на материалы оператора, писали, что «Мегафон» уже определил максимальную сумму, которую готов в течение 20 лет платить ПБК за аренду переданных башен. Сумма договоров аренды между «Мегафоном» и ПБК составит 418,5 млрд руб. Эта цифра не попадет в договор, а является лимитом, который «Мегафон» запрашивает для получения корпоративного одобрения. Сумма рассчитана как рыночная ставка аренды, умноженная на срок контракта, в течение которого «Мегафон» будет арендовать эту площадку под свое оборудование. Речь идет о контрактах со сроком в 20 лет, говорил Чермашенцев. Он добавлял, что параметры сделки скорее всего станут понятны до конца года.

«Мегафон» искал покупателей на 49% Первой башенной компании в феврале 2016 г., рассказывал в июле «Ведомостям» один из партнеров оператора. По его словам, активом интересовались ВТБ и структуры Алексея Мордашова. Еще три человека говорят, что участвовали в организованных «Мегафоном» «ознакомительных» встречах с потенциальными инвесторами. Они знают, что помимо ВТБ и Мордашова возможность участия в капитале ПБК рассматривали ВЭБ и подконтрольный ему Российский фонд прямых инвестиций.