«Роскосмос» заплатит 1,8 млрд рублей за модернизацию космодрома Байконур

Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) проведет по заказу «Роскосмоса» модернизацию космодрома Байконур. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра, заключены три контракта на общую сумму примерно в 1,8 млрд руб. «В частности, ЦЭНКИ проведет модернизацию стартовых, технических и измерительных комплексов на космодроме», - цитирует агентство. Также будут созданы или модернизированы комплексы производства, хранения, заправки и транспортирования качества компонентов ракетного топлива. Ожидается, что также будет повышена надежность работы средств измерительного комплекса и систем средств связи, комплекса метеорологического обеспечения космодрома.

Цель модернизации - повысить надежность и безопасность запусков «Союзов» и космических грузовиков «Прогресс», объяснила и. о. гендиректора ЦЭНКИ Рано Джураева. Ее слова приводятся в пресс-релизе.