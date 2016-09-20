ФТС задержала одну из первых партий iPhone 7

Сотрудники Шереметьевской таможни во время проверки пассажиров рейса Гонконг - Москва задержали гражданина России, попытавшегося незаконно провезти 43 незадекларированных iPhone 7 и iPhone 7+. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России (ФТС). По информации ведомства, это одна из первых партий смартфона iPhone7.

Сотрудникам таможни задержанный пояснил, что 43 смартфона необходимы ему для личного пользования. Так как документы, подтверждающие стоимость товара, предоставлены не были, то было принято решение направить устройства на экспертизу.

В отношении мужчины может быть возбуждено административное дело по ст. 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».