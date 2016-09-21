В России тестируется таргетированная наружная реклама, ориентированная на проходящих мимо людей

Компании oneFactor и Media Direction Group, входящая в рекламную группу BBDO, хотят таргетировать цифровые рекламные щиты на проходящих мимо людей на основе данных мобильных операторов. Представители компаний сообщили «Коммерсанту», что начали тестировать новый формат в закрытом режиме. Они собираются изучать потоки людей, которые проходит рядом с рекламными конструкциями, и показывать рекламу в зависимости от интересов и социально-демографических признаков аудитории. По их расчетам, в результате охват рекламных сообщений вырастет на 10-35%.

Компании использую «обезличенные данные российских сотовых операторов», уточнил представитель Media Direction. Эксплуатация сервиса возможна с конца 2016-начала 2017 г.

По данным гендиректора «ЭСПАР Аналитик» Андрея Березкина, на примерно 15 000 конструкций наружной рекламы в Москве установлено 158 цифровых носителей. Количество подходящих для таргетированной рекламы носителей в целом по России не превышает 1% от 100 000 установленных конструкций. На одной цифровой конструкции можно реализовать 10 рекламных поверхностей, рассказал источник издания в Russ Outdoor. Источник газеты в крупной рекламной группе сомневается, что технология будет работать: если геоданные берутся от сотовых операторов, то их точность составляет до 150-200 м, а это критичная дальность, поскольку непонятно, насколько далеко человек успел отойти от щита. Местоположение с точностью 150-200 метров определяется в сетях связи 2G, тогда как в сетях 3G точность около 100 м, а в стандарте LTE средняя точность — 50 м, рассказал гендиректор oneFactor Роман Постников. По его словам, в ходе одного эксперимента «по тестовым трубкам точность была около 63 метров.