Microsoft выкупит почти 10% собственных акций

Крупнейший мировой разработчик программного обеспечения Microsoft объявил о новой бессрочной программе выкупа собственных акций объемом $40 млрд, сообщил The Wall Street Journal. Это соответствует примерно 9% рыночной капитализации Microsoft, которая составляет $442,7 млрд. Также совет директоров компании одобрил выплату дивидендов в размере $0,39 на акцию, повысив их на 8%.

На новости об обратном выкупе котировки компании после закрытия торгов выросли на 1,2%.

Microsoft за последние годы потратил на обратный выкуп около $140 млрд, отмечает издание. В этом году компания увеличила дивиденды меньше, чем в предыдущие годы: в 2015 г. совет директоров Microsoft утверждал выплату 36 центов на акцию (+16%), в 2014 г. увеличение выплат составило 11%.

The Wall Street Journal напоминает, что Microsoft переживал бурный рост выручки в 1990-х гг., который был обусловлен стремительным распространением персональных компьютеров. Затем рост замедлился, и компания стала предлагать акционерам все более щедрые дивиденды и программы обратного выкупа акций. Такая тактика направлена на то, чтобы поддерживать рыночную стоимость акций, сокращая их число в обороте и повышая доходность.

Несмотря на на замедление продаж персональных компьютеров, которое привело к сокращению доходов Microsoft от распространения операционной системы Windows, компания продает другое программное обеспечение и сервисы, что обеспечивает ей бесперебойный приток средств. За 2015 г. акции Microsoft выросли в цене на 31%.