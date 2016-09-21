Советник президента по интернету: Государство имеет право расшифровывать трафик

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что государство имеет право расшифровывать интернет-трафик граждан, а технически это возможно. Противоположного мнения придерживается уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев.

Самого законопроекта о расшифровке всего трафика Клименко не видел и уверен, что в оформленном виде он не существует. «За последние полтора года существования Института развития интернета (ИРИ) все, что касалось интернета, с нами согласовывалось», - заявил он журналистам в кулуарах форума «Интернет + Финансы». «Я как человек государственный считаю, что государство имеет право доступа к данным граждан. Другой вопрос, как это будет оформлено процедурно, - это пока непонятно», - сказал Клименко.

Он уверен, что с технической точки зрения никаких препятствий для дешифровки интернет-трафика нет. «Технически все, что можно запрограммировать, то всегда программируется. Это вопрос стоимости ресурса, объема процессоров и памяти данных», - пояснил советник президента. «Если государство вдруг захочет, то мощности либо покупаются, либо арендуются», - отметил Клименко.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, напротив, заявил ресурсу «Говорит Москва», что расшифровка трафика дискредитирует чувствительные для бизнеса технологии. «Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации», - сказал Мариничев. В то, что технологически возможно расшифровать весь трафик, он также не верит.

Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг намерены разработать механизмы дешифровки интернет-трафика российских пользователей для предотвращения угроз, связанных с пропагандой терроризма через интернет.