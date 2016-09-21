ФАС пригрозила штрафовать Google каждые две недели

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет штрафовать Google каждые две недели, если компания будет затягивать исполнение предписания ведомства, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев. «Если речь пойдет о затягивании процесса, то мы будем каждые две недели собираться и штраф выносить. Это будет продолжаться до победного конца и до решения суда. Это нормально», - подчеркнул он.

На минувшей неделе ФАС отказала Google Inc. и Google Ireland Ltd в продлении срока исполнения предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства: Google 2 сентября просила продлить срок на 1–12 месяцев. Ранее ФАС признала, что Google навязывает производителям мобильных устройств Android свои сервисы и ограничивает установку приложений конкурентов.

При принятии решения ФАС учла, что в ноябре срок исполнения предписания уже продлевался на месяц – из-за значительного объема работ, объясняет ФАС. В содержании нового ходатайства не представлено доказательств того, что обстоятельства существенно изменились. Если ФАС выяснит, что Google не исполнил предписание, то оштрафует компанию на 300 000–500 000 руб.

ФАС также назначила Google штраф в размере 438,1 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке операционных систем мобильных устройств в России. Американская корпорация подала иск к ФАС о признании штрафа недействительным. Иск будет рассмотрен Арбитражным судом г. Москвы 25 октября. Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушения и выплаты штрафа может затянуться до 2017 г.