Еврокомиссия сообщила об отмене роуминга внутри ЕС с 2017 года

С 15 июня 2017 г. роуминг внутри Евросоюза будет полностью отменен, сообщает Libération. Ранее Еврокомиссия рассматривала законопроект, предусматривающий льготный период в 90 дней, однако он был отозван по просьбе главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Срок в 90 дней был установлен для защиты операторов от злоупотреблений. Официальный представитель Еврокомиссии объяснил, что гражданин может специально купить sim-карту в стране, где они стоят дешевле, и затем пользоваться тарифом в своем государстве.