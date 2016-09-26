Россияне потратили за выходные на iPhone 7 и iPhone 7 Plus более 2 млрд рублей

Россияне за первые три дня продаж новой модели смартфонов от Apple потратили на новинку свыше 2 млрд руб., подсчитали аналитики Hi-Tech Mail.ru.

В России продажи стартовали 23 сентября в 00.01 минуту на интернет-сайтах мобильных ритейлеров и сотовых операторов. Утром этого дня продажи начались и в салонах, причем в ГУМе за два часа до открытия салона re:Store даже собралась очередь.

IPhone 7 в интернет-магазине Apple стоят в зависимости от памяти от 56 990 до 74 990 руб. IPhone 7 Plus, особенность которого – более широкий дисплей, продается за 67 990–85 990 руб.

Миллиардные продажи аналитики зафиксировали впервые с начала кризиса. В сравнении с предыдущей моделью «семерка» впереди и по количеству (в прошлом году в первые дни было продано только 15 000 аппаратов - вдвое меньше, чем в нынешнем), и по денежным объемам.

«Мы прогнозируем резкий рост доли Apple в деньгах на российском рынке смартфонов, до конца года она превысит 30%», - говорит руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, чьи слова приводятся в сообщении.