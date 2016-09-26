«Ростех» предложил операторам совместную базу данных для реализации «пакета Яровой»

Госкорпорация «Ростех» предлагает создать базу для хранения данных для исполнения требований антитеррористического «пакета Яровой» совместно с «Ростелекомом» и другими операторами. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в кулуарах конференции «Биотехмед-2016».

«Предложение мы сделали, мы готовы создать базу для хранения данных, для обработки этих данных совместно со всеми операторами. Это не означает, что все 100% будут принадлежать государству. Мы готовы работать и с "Мегафоном", и с МТС, и с "Билайном", и с "Ростелекомом", - сказал Чемезов, отметив, что стоимость создания базы пока назвать трудно.

По его словам, в этот проект смогут вложить деньги все заинтересованные компании. Доли операторов в новой компании пока не обсуждаются, подчеркнул Чемезов. "Эта компания будет предоставлять услуги всем операторам. Это наше предложение", - сказал он.

В начале сентября входящий в структуру «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) объявил, что разработал технологическую платформу, с помощью которой можно создавать защищенные системы хранения данных. Речь идет о хранении соответствующих «пакету Яровой» сверхбольших объемов информации – от нескольких петабайт до десятков эксабайт. Платформа базируется на защищенной операционной системе «Аврора», разработанной специалистами НЦИ, и может «использоваться для реализации проектов национального масштаба», следует из сообщения.

Этим летом Госдума приняла, а президент подписал антитеррористические поправки в законодательство, известные как «закон Яровой». По ним с 1 июля 2018 г. российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов – звонки, sms, электронные письма, файлы и т. д. «Ростех» предлагал хранителем этих данных сделать НЦИ. Минпромторг, Минкомсвязи и ФСБ рассматривают создание распределенной системы центров обработки данных на базе НЦИ как одну из возможных моделей исполнения антитеррористических поправок.