В Германии Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp

В Германии соцсеть Facebook обязали немедленно прекратить сбор данных германских пользователей мессенджера WhatsApp. Как передает Deutsche Welle, это предписание выдал спецпредставитель Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар. Он также обязал соцсеть удалить уже полученные данные о пользователях WhatsApp из Германии. По оценке Каспара, действия Facebook нарушают национальный закон о защите персональных данных.

«Пользователи WhatsApp сами должны принимать решение, хотят ли они связывать свой аккаунт с Facebook. Соответственно, Facebook должен заранее просить у них на это разрешение. Однако этого не произошло», - объяснил спецпредставитель.

О том, что мессенджер WhatsApp будет передавать данные пользователей Facebook для оптимизации отбора рекомендаций друзей и показа рекламы в соцсети, стало известно в конце августа 2016 г. После очередного обновления приложения WhatsApp функция передачи данных была включена по умолчанию. Facebook приобрела компанию, создавшую мессенджер, в октябре 2014 г.

Предполагается, что предписание Каспара защитит данные 35 млн германских пользователей WhatsApp.