Илон Маск: К 2060 году на Марсе сможет жить 1 млн человек

Глава компании SpaceX Илон Маск представил свой план колонизации Марса на Международном конгрессе по астронавтике (IAC) в Мексике, сообщает National Geografic. Проект предполагает создание многоразовой транспортной системы, которая сможет доставлять на Марс 100 человек за 80 дней. В перспективе время в пути планируется сократить до 30 дней. Транспортная система, по замыслу Маска, будет состоять из космического корабля, оснащенного 42 двигателями Raptor, который можно заправлять метаном и кислородом на орбите Земли и на Марсе после посадки.

Цена билета на Марс не должна превышать средней стоимости дома в США - $200 000, настаивает Маск, хотя пока затраты на экспедицию оцениваются в $10 млрд.

Полеты, считает Маск, реально начать в 2022 г., а через 40 или 100 лет на Марсе сможет функционировать автономная колония землян численностью в 1 млн человек. При этом «колонизаторы» смогут вернуться на Землю. «Я думаю, что это очень важно – дать людям возможность возвращения», - сказал Маск.

По словам Маска, задуманная им транспортная система может быть использована не только для перелетов на Марс, но и откроет эру мультипланетаризма.