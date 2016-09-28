Счетная палата назвала неэффективной информационную систему Росимущества за 33 млн рублей

Счетная палата признала неэффективной информационную систему Росимущества «Казна» (ИС «Казна»), стоимость создания, развития и обслуживания которой в 2010-2015 гг. составила 32,7 млн руб. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты. «ИС "Казна" не может служить объективным источником информации ни для принятия управленческих решений в отношении объектов государственной казны, ни для оценки потребности в финансировании по обеспечению их сохранности», - считают аудиторы.

По оценке Счетной платы, Росимущество не обеспечило полноту и достоверность учета объектов государственной казны, а также не осуществляло контроль качества формирования сведений об объектах казны в информационной системе. Например, согласно ИС «Казна», имущество казны с обременением составляет чуть более 1500 единиц, тогда как в отчетности территориальных управлений таких объектов насчитывается более 10 000 единиц.

Кроме того, информационная система не была синхронизирована с данными об объектах государственной казны, сформированными с использованием других информационных ресурсов. В качестве примера аудитор Счетной палаты указал на расхождение данных о количестве скважин в ИС «Казна» и в информационно-аналитической системе «Федеральный реестр скважин», используемой Роснедрами: 8100 против 133 200 скважин соответственно.

По итогам проверки коллегия Счетной палаты приняла решение направить в Росимущество и Минприроды РФ представления об устранении выявленных нарушений.