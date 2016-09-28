Допустимую долю рекламы увеличат до 45%, чтобы помочь печатным СМИ

Правительство сегодня внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении доли рекламы в печатных изданиях с 40 до 45%. Информация об этом размещена в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке «предлагается увеличить объем рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, до 45% объема одного номера издания (вместо установленных в настоящее время 40%)».

Законопроект разработан во исполнение поручений президента России о поддержке медиаотрасли в кризис. Увеличение объема рекламы в печатных СМИ поддержит предпринимателей в данной сфере, при этом не нанесет ущерба интересам общества, особенно его наименее защищенным слоям, полагают разработчики.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что сейчас СМИ находятся в непростых условиях, и предложил дать им «возможность больше получать денег, больше зарабатывать», назвав это антикризисной мерой. Поправки в законодательство подготовлены по поручению президента.