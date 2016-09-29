«Роснефть» потребовала взыскать с РБК более 3 млрд рублей

«Роснефть» просит взыскать с РБК и трех журналистов медиахолдинга более 3 млрд руб. за репутационный вред, причиненный публикацией их статьи о доле BP в ходе приватизации российской компании. Об этом представитель «Роснефти» заявил на заседании в Арбитражном суде Москвы.

«Просим взыскать солидарно с ответчика 3,124 млрд руб. в качестве компенсации репутационного вреда», - сказал он.

Речь идет о статье «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP», опубликованной в апреле за авторством Тимофея Дзядко, Людмилы Подобедовой и Максима Товкайло. Авторы утверждают, что покупателей подлежащих приватизации 19,5% акций «Роснефти» обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% госкомпании. Главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин, якобы опасаясь, что новый акционер и BP соберут блокпакет «Роснефти», настоял, что долю должны купить минимум две азиатских компании или фонда, написали журналисты. «Роснефть» сразу назвала статью «ложной», заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения.