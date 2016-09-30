Миссия космического аппарата «Розетта» завершится столкновением с кометой

Космический аппарат «Розетта», 12 лет следовавший за кометой Чурюмова-Герасименко, направлен на столкновение с ее поверхностью, сообщает Европейское космическое агентство (ESA). Таким образом, завершится историческая миссия аппарата. Управляемый спуск произойдет 30 сентября и прогнозируется на 10:40 по Гринвичу с возможным отклонением в пределах 20 минут (13:40 по московскому времени). ESA будет вести трансляцию этого события.

«Розетта» стала первым космическим аппаратом, который смог выйти на орбиту кометы, на которой находился последние два года, напоминает ВВС. В 2014 г. «Розетта» впервые в мире спустила на поверхность кометы аппарат «Филы» для сбора проб почвы. «Розетта» следовал за кометой около 6 млрд км, собирая данные, которые помогут понять, как формируются эти небесные тела, а также как они выпускают пыль и газ по мере нагревания Солнцем.

ESA решило завершить миссию «Розеты», поскольку аппарат, работающий на солнечных батареях, приближается к границе Солнечной системы и не сможет больше заряжаться. К тому же «Розетта» находится не в самом лучшем состоянии, поскольку подвергалась воздействию радиации и экстремальным температурам.