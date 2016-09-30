Космический аппарат Rosetta закончил 12-летнюю миссию

Космический аппарат Rosetta столкнулся с кометой Чурюмова-Герасименко, завершив миссию по исследованию этого космического объекта, сообщили в Европейском космическом агентстве. Отмечается, что сигнал о столкновении шел до Земли 40 минут.

Подтверждением столкновения аппарата с кометой стало прекращение передаваемого с Rosetta радиосигнала. Сближение Rosetta с кометой проходило со скоростью всего 3 км в час. Специалисты рассчитывали, что в результате удара космический аппарат должен был разрушиться лишь частично.

При снижении Rosetta передал важные научные данные о комете и ее газовых потоках. Аппарат должен был проанализировать структуру стенок «колодцев», которые отражают процессы формирование кометы и свидетельствуют о давних периодах развития самой Солнечной системы.

Миссия Rosetta стоила Европейскому космическому агентству в 1,4 млрд евро. Аппарат пролетел в космосе 7,9 млрд км. В момент столкновения Rosetta с кометой он находился в 720 млн км от Земли. Комета в настоящее время удаляется от Солнца.