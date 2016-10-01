«Роскосмос» потратит 60 млрд рублей на первый космический корабль поколения «Федерация»

Госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить 57,5 млрд руб. на создание первого летного образца пилотируемого космического корабля нового поколения «Федерация». Об этом говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок, сообщает «Интерфакс».

Согласно конкурсной документации, корабль предназначен для полетов «на околоземную и за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне». В рамках контракта предполагается разработка и проведение летных испытаний первого корабля серии «Федерация» с беспилотным полетом на орбиту в 2021 г., беспилотным и пилотируемыми полетами к МКС в 2023 г., создание элементов второго корабля серии «Федерация».

Выполнение заказа ожидается к ноябрю 2025 г.

Космический корабль «Федерация» разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек.