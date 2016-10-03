Нобелевская премия по физиологии присуждена за описание поглощения клеткой ее же компонентов

Нобелевская премия по физиологии присуждена молекулярному биологу Ёсинори Осуми (родился в 1945 г. в Фукуоке, Япония) за открытие и описание механизмов деградации белков при аутофагии. Это решение Шведский нобелевский комитет принял 3 октября 2016 г.

Аутофагия в переводе с греческого означает «самопоедание». Ученые еще в 60-е гг. открыли, что клетка способна переработать содержащиеся в ней компоненты, обволакивая их мембраной и образуя пузырек - везикулу, которые затем переносятся в лизосому и там деградируются. Так клетка может переваривать белки при нехватке энергии или строительного материала.

Ёсинори Осуми с 1988 г. занимался изучением деградации белков в клетках дрожжей, найдя условия, при которых под микроскопом становятся видимыми аутофагсомы - органеллы, окружающие уничтожаемые органоиды и цитоплазму. В результате его исследований стало известно, что процесс аутофагии контролирует важный физиологический процесс, когда необходимо уничтожение или переработка компонентов клетки. Аутофагия может быстро обеспечить организм энергией, избавить его от ненужных органелл и обеспечить строительным материалом для восполнения недостающих компонентов клетки. После попадания в организм инфекции аутофагия помогает вывести из него ткани мертвых клеток и бактерии. Также аутофагия способствует развитию эмбрионов и дифференциации клеток, удаляя отработавший материал.

Аутофагия трудна для изучения, и до классических опытов профессора Осуми на культурах дрожжей, проведенных в 1990-х гг., ее генный механизм не был изучен. «Открытия Осуми привели к смене парадигмы в области понимания механизма переваривания клеткой собственного содержимого. Его открытия открыли путь к пониманию фундаментальной роли аутофагии во множестве физиологических процессов, в частности адаптации к голоданию и реакции на инфекции. Мутации в генах, ответственных за аутофагию, оказались причиной заболеваний, а сам процесс - важным компонентом раковых заболеваний и заболеваний нервной системы», - пишет Нобелевский комитет.

Годом ранее премия по медицине и физиологии была присуждена Уильяму Кемпбеллу и Сатоси Омуре за открытия, позволившие создать новое терапевтическое лечение инфекций, вызываемых паразитическими червями. Вторую часть премии присудили Юю Ту за ее открытия, позволившие разработать терапию против малярии.

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