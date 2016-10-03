Mail.ru купила издателя мобильных игр Pixonic за $30 млн

Mail.ru Group покупает разработчика и издателя мобильных игр Pixonic за $30 млн, говорится в сообщении Mail.ru.

«Мы рады, что к нам присоединилась одна из сильнейших команд разработчиков мобильных игр в мир, - сказал глава Mail.ru Дмитрий Гришин, слова которого приводятся в сообщении. - Мы уверены, что объединение позволит усилить направление международной мобильной разработки и издательства и вместе мы сделаем игры компании еще более успешными на мировом рынке».

По условиям сделки Mail.ru платит за 100% Pixonic $30 млн денежными средствами.

По итогам 2015 г. выручка Pixonic составила 456 млн руб., по итогам первого полугодия 2016 г. - 619 млн руб. В активе компании игры Robinson, Dwarves' Tale и War Robots.