Facebook запустил сервис для публикации объявлений о продаже вещей

Facebook запустил новый сервис - Marketplace. Он позволяет пользователям соцсети публиковать объявления о покупке или продаже вещей. Об этом говорится в блоге компании.

«Мы представляем Marketplace - удобное место для поиска, покупки и продажи вещей поблизости с местом вашего проживания. Marketplace позволяет с легкостью найти новые вещи, которые вам понравятся, и найти новый дом для вещей, с которыми вы готовы расстаться», - отмечается в сообщении.

Сервис показывает пользователям Facebook список вещей, которые продаются рядом с их местонахождением, а также позволяет напрямую искать товары, фильтруя результаты поиска по категориям. Пользователь соцсети может связаться с продавцом с помощью Facebook Messenger.

Девять лет назад соцсеть уже пробовала запустить одноименный сервис. Он позволял пользователям размещать объявления о продаже. Но, как пишет Bloomberg, сервис не был популярен и поэтому его закрыли.

На данный момент воспользоваться сервисом могут пользователи США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Компания собирается расширить список стран, где будет доступен новый сервис.