Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере

Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров России.

«Действия, предпринятые США в связи с введением санкций против России, непосредственно затронули направления сотрудничества, предусмотренные соглашением», - отмечается в справке к распоряжению правительства.

Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны, отметили в кабмине.

В связи с этим, говорится в справке, подписанным распоряжением принято решение приостановить действие соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах, которое было подписано 16 сентября 2013 г. в Вене.

Также Россия в среду прекратила сотрудничество с США по конверсии исследовательских реакторов и приостановила его действие в части научных исследований и разработок, отмечает «Интерфакс».