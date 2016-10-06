В США эвакуирован рейс из-за задымления Samsung Galaxy Note 7 после отзыва дефектных моделей

Устройство Samsung Galaxy Note 7, приобретенное после отзыва этой модели, вызвало задымление на борту самолета в международном аэропорту города Луисвилл в штате Кентукки, пишет Verge. Рейс авиакомпании Southwest Airlines из Лусвилля в Балтимор был эвакуирован, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Смартфон был куплен 21 сентября, после того как Samsung отозвал с ряда рынков устройства с дефектом, связанным с перенагреванием батареи. В задымившемся в Кентукки телефоне индикатор батареи показывал 80-процентный заряд и свидетельствовал о безопасности устройства.