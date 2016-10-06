Акции Twitter дешевели на 9%

В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции сервиса микроблогов Twitter дешевели на 9% до $22,58 за акцию. Позже акции частично восстановились в цене. Стоимость на закрытии торгов 5 октября составила $24,87 за акцию.

Ранее стало известно, что переговоры о продаже Twitter могут завершиться в октябре, после публикации финансового отчета компании за III квартал. В качестве потенциальных покупателей называются Salesforce, Microsoft и Verizon. Сумма сделки может составить $16,7 млрд.