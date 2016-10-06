Fujitsu готова продать Lenovo бизнес по производству ПК

Китайская компания Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, ведет переговоры с японской Fujitsu о приобретении ее подразделения по выпуску ПК, сообщает издание Nikkei со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компании также могут договориться о создании совместного предприятия. Ожидается, что о сделке будет объявлено до конца октября. После продажи бизнеса Fujitsu намерена сфокусироваться на предоставлении IT-услуг и выпуске корпоративного оборудования.

Ранее Lenovo приобрела бизнес по производству ПК у другой крупной японской фирмы, NEC. Акции Fujitsu по итогам торгов в четверг подскочили на 5,7%, ее капитализация оценивается в 1,13 трлн иен ($11,1 млрд).

Во II квартале 2016 г. мировые поставки ПК сократились седьмой квартал подряд – на 5,2%, подсчитала Gartner. Падение предыдущего периода (в I квартале 2016 г. рынок упал на 9,6% до 65 млн шт.) аналитики объясняли замедлением экономики Китая, сильным долларом и растущей популярностью смартфонов.