Покупатели iPhone 7 массово жалуются на проблемы с активацией – СМИ

У некоторых покупателей iPhone 7 и 7 Plus возникают проблемы с активацией устройства, передает портал MacRumors. В частности, только что купленные устройства нередко оказываются заблокированными и их использование представляется невозможным.

«Только что получил новенький 256GB Jet Black iPhone 7 Plus. Смартфон выглядит безупречно, отличный экран, но... Проблема в том, что он как будто уже кем-то использовался. При включении он требует ввести пароль к учетной записи о...@ icloud.com», - пожаловался один из покупателей устройства.

MacRumors выяснил, что такая проблема существует и при активации после покупки моделей предыдущего поколения - iPhone 6s и 6s Plus.

В Apple проблему не комментируют. Покупатели устройств для решения проблемы могут обратиться в фирменные сервисные центры, предъявив документы о покупке.