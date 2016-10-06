В Москве задержан руководитель Ассоциации по защите авторских прав в интернете - ТАСС

Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России в кафе в центре Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве», - сказала Волк.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о задержании руководителя ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко. Сам Рябыко опроверг «Ведомостям» свой арест.