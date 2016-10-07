Snapchat планирует IPO, капитализация может превысить $25 млрд

Компания Snap Inc., владеющая популярным сервисом по обмену фотосообщениями Snapchat, рассматривает возможность первичного размещения (IPO), при котором рассчитывает на оценку в $25 млрд и выше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, IPO может состояться уже в марте следующего года. Если руководство компании решит выйти на биржу, IPO может стать крупнейшим в США с 2014 г., когда свои акции на Нью-Йоркской бирже разместила китайская Alibaba Group Holdings.

Snapchat прогнозирует выручку на уровне $250-350 млн в 2016 г. и планирует увеличить показатель до $1 млрд к 2017 г. По словам источников, компания уже превзошла прогноз на текущий год. В прошлом году ее выручка составила всего $60 млн.

Snapchat создан в 2011 г. студентами Стэмфордского университета. Приложение пользуется популярностью благодаря высокой степени анонимности: фото- и видеосообщения после просмотра удаляются не только с устройств пользователей, но и с серверов компании.

Snapchat особенно популярна в США, число ежедневно активных пользователей приложения выросло в текущем году до 150 млн и превысило количество пользователей Twitter. Владельцы Twitter намерены продать компанию, однако, как сообщили СМИ накануне, основные претенденты, Walt Disney и Google, отказались от планов купить ее. Акции Twitter в четверг рухнули на 20%.