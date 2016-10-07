Дума вводит штрафы для операторов за сохранение доступа к запрещенным сайтам

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект правительства о введении штрафов до 100 000 руб. для интернет-операторов за сохранение доступа к запрещенным сайтам, а также за блокировку страниц, вычеркнутых из черного списка Роскомнадзора.

Штрафы предусматриваются за «неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязанности по ограничению и возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 3000 до 5000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 10 000 до 30 000 руб., юрлицам - от 50 000 до 100 000 руб.