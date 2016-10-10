Издательство «Советский спорт» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы в конце сентября признал банкротом издательство «Советский спорт», передает «Интерфакс» со ссылкой на судебное решение.

Суд открыл в отношении издательства конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Красильников. Суд обязал его отчитаться о проделанной работе в конце марта 2017 г.

Согласно материалам дела размер требований кредиторов должника – 934 200 руб. Балансовая стоимость имущества и активов издательства не позволяет произвести расчеты с кредиторами. Суд признал восстановление финансово-хозяйственной деятельности невозможным.

Арбитражный суд Москвы 20 января ввел процедуру наблюдения в ОАО «Издательство "Советский спорт". Временным управляющим была признана Алена Приходько. Общая задолженность издательства на конец III квартала 2015 г. составляла приблизительно 3 млн руб.