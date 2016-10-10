«Почта России» с начала года удвоила объем международных посылок

«Почта России» по итогам января-сентября 2016 г. обработала около 145,5 млн международных отправлений с товарными вложениями. Это в 1,9 раза превышает прошлогодний показатель (78,5 млн), отмечается в пресс-релизе компании.

«Мы продолжаем наблюдать бурный рост объемов международной интернет-торговли, что влечет за собой значительное увеличение количества и международных отправлений», - отмечает заместитель директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. Он подчеркнул, что растет не только импорт, но и экспорт.

Напомним, что в первом полугодии 2016 г., по данным отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля Почты России на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) выросла до 63%. Этот показатель значительно выше прошлогоднего – в 2015 г. доставкой Почты России воспользовались 51% интернет-покупателей.