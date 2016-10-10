«Советский спорт» опроверг связь с обанкротившимся АО с таким же названием

Издательский дом «Советский спорт», выпускающий одноименную газету, не имеет никакого отношения к признанному банкротом акционерному обществу с похожим названием, заявил «Интерфаксу» один из акционеров издательства Федор Щербаков.

«Издательский дом "Советский спорт", который издает газету "Советский спорт", не имеет никакого отношения к АО "Издательство "Советский спорт", - сказал он. "Судя по всему, речь идет о смешении названий», - добавил он.

Выпускающий газету «Советский спорт» издательский дом работает в штатном режиме, уточнил Щербаков.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы в конце сентября признал банкротом ОАО «Издательство "Советский спорт".