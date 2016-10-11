Рынок онлайн видеорекламы вырастет на 18% по итогам 2016 года

В 2016 г. рынок снова вернулся к двузначным показателям роста – по итогам года он вырастет на 18%, до 6,25 млрд руб., прогнозирует генеральный директор селлера IMHO Vi Илья Алексеев.

Это соответствует прошлогоднему прогнозу IMHO Vi, напоминает Алексеев. В июле – августе компания опросила ведущих игроков рынка онлайн-кинотеатров, которые прогнозировали, что рынок вырастет в 2016 г. на 19%.

В первом полугодии 2016 г. рынок вырос на 24% до 2,6 млрд руб., говорит он. Но к предыдущим темпам роста, когда рынок онлайн видеорекламы рос темпами 50% и выше, он вряд ли сможет вернуться в ближайшие несколько лет.

По данным IMHO Vi, в 2015 г. рынок видеорекламы вырос на 9% до 5,3 млрд руб.